Concert Salle polyvalente Geispitzen Catégorie d’Évènement: Geispitzen

Concert Salle polyvalente, 29 avril 2023, Geispitzen. Concert Samedi 29 avril, 20h15 Salle polyvalente La musique Concordia de Geispitzen et la musique d’harmonie de Schlierbach vous invitent à leur concert annuel.

Nous vous ferons voyager à travers le monde avec un programme varié concocté par nos directeurs Serge et Patrick. Salle polyvalente Route de Waltenheim , 68510 Geispitzen Geispitzen Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T20:15:00+02:00 – 2023-04-29T22:15:00+02:00

