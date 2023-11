Marché de Noël Salle polyvalente Garlin, 26 novembre 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

Nombreux artisans, commerçants et exposants.

De 10h à 12h30 et de 14h à 16h : présence du Père-Noël.

De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 : maquillage.

A 11h et 14h30 : spectacle de magie.

Animations et jeux pour tous les âges en continu. Buvette et restauration sur place. Repas de Noël (sur inscription)..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Numerous craftsmen, traders and exhibitors.

10am to 12:30pm and 2pm to 4pm: Santa Claus.

From 10am to 11:30am and from 2pm to 3:30pm: face painting.

11am and 2.30pm: magic show.

Continuous entertainment and games for all ages. Refreshments and food on site. Christmas meal (registration required).

Numerosos artesanos, comerciantes y expositores.

De 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 16.00 h.: Papá Noel.

De 10.00 a 11.30 h. y de 14.00 a 15.30 h.: pintacaras.

A las 11.00 y a las 14.30: espectáculo de magia.

Animación continua y juegos para todas las edades. Refrescos y comida in situ. Comida de Navidad (inscripción obligatoria).

Zahlreiche Handwerker, Händler und Aussteller.

Von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr: Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Von 10 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr: Schminken.

Um 11 Uhr und 14.30 Uhr: Zaubershow.

Durchgehend Animationen und Spiele für alle Altersgruppen. Getränke und Speisen vor Ort. Weihnachtsessen (auf Anmeldung).

Mise à jour le 2023-11-16 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN