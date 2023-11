10e Salon de la miniature salle polyvalente Garganvillar, 25 novembre 2023, Garganvillar.

10e Salon de la miniature 25 et 26 novembre salle polyvalente entrée gratuite

Vente de toutes sortes de miniatures, autos, motos, avions, trains… Exposition de réseaux de trains, train vapeur, voitures et engins radiocommandés.

Ouverture du salon de 8h à 19h et entrée gratuite aux visiteurs. Buvette et restauration sur place

salle polyvalente route de lartigue garganvillar Garganvillar 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie
Contact: http://www.jpae.fr, jpaescatalens82@orange.fr, 0661772219, 0624648100

