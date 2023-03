Stage de danse et bal folk salle polyvalente, Frugières-le-Pin (43)

Stage de danse et bal folk salle polyvalente, Frugières-le-Pin (43), 1 avril 2023, . Stage de danse et bal folk Samedi 1 avril, 14h00 salle polyvalente, Frugières-le-Pin (43) 10 Stage Danse Trad., Guidage, Connexion Guidage, Connexion dans le couple, avec la musique et le groupe : 2h Danses trad : prendre plaisir à la polka dès le prochain bal : 16h pendant 1h Polka des Arches et autres danses jouées par les musiciens au bal Ouvert à tous.te.s 10Euros + adhésion obligatoire 10euros inscription obligatoire au 06 60 26 17 75 source : événement Stage de danse et bal folk publié sur AgendaTrad salle polyvalente, Frugières-le-Pin (43) salle polyvalente, 43230 Frugières-le-Pin, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41479 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

