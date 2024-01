SPECTACLE : LES GRANDS FOURNEAUX Salle polyvalente Fraize, jeudi 28 mars 2024.

Fraize Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-30

La Cie Max et Maurice concocte un repas circassien à déguster sous chapiteau, entre acrobaties et hors d’œuvre. Repas compris dans le spectacle.

Au menu des Grands Fourneaux de la gastronomie emplumée, des chorégraphies de style, quelques fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties enluminées, des artistes chics, des cuisiniers philosophes et enthousiastes, des musiciens allants et charmants. Bienvenue dans un restaurant aux allures de guinguette des bords de Marne où les serveurs sont aussi les artistes. Le public est à peine installé aux tables que la folle cadence du personnel acrobate est lancée. L’orchestre omniprésent rythme l’effervescence du service. Les numéros, mélange de prouesses et de minutie, s’enchaînent sans répit. De la cuisine viennent de temps en temps les menaces du cuistot grognon. Dans la salle, les complicités, les tensions et même les élans de séduction s’enchevêtrent au gré d’un repas très, très convivial.

Bus gratuit mis à disposition à 19h devant l’Espace Georges-Sadoul.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGESEnfants

16 EUR.

Salle polyvalente

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES