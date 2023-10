Projection : « Et en plus ils dansent » Salle polyvalente Forest de Landerneau (sous la mairie) La Forest-Landerneau, 15 novembre 2023, La Forest-Landerneau.

Projection : « Et en plus ils dansent » Mercredi 15 novembre, 20h00 Salle polyvalente Forest de Landerneau (sous la mairie) Prix libre

Mizvezh an teulfilmoù – Mois du film documentaire

ET EN PLUS ILS DANSENT !

de Kenan An Habask et Thierry Salvert

Production Tita B

EN PRESENCE DU REALISATEUR : Kenan An Habask

Ce film est une prise de parole, un besoin d’affirmer qu’être soi est possible. Parce qu’en 2023, il n’est toujours pas facile, évident, normal, d’être homosexuel. Quatre personnages osent parler publiquement pour la première fois, pour dénoncer mais aussi pour raconter la solidarité et le soutien qu’ils ont trouvés dans ce milieu si particulier qui les a accueillis : les cercles celtiques. Ces personnages sont Gildas Sergent, Jonathan Le Guennec, Tristan Gloaguen et Pascal Jaouen.

C’est l’histoire d’un paradoxe, une preuve de plus que rien n’est jamais noir ou blanc. Dans le milieu des cercles celtiques en Bretagne, à l’image surannée et conservatrice d’une société fantasmée, depuis des décennies, des hommes homosexuels ont trouvé un espace d’accueil et de tolérance.

Ce milieu, c’est celui de Gildas Sergent. Chorégraphe, marin-cuisinier qui partage son univers culturel, social, jovial, et va à la rencontre de ces hommes qui ont osé affirmer cette singularité. Ils l’ont fait grâce à la tolérance qu’ils ont trouvé dans ces groupes folkloriques. Cela leur a donné des ailes pour créer, transmettre, s’affirmer. Ou simplement rester en vie. Pour beaucoup, l’identité sexuelle n’est plus un tabou, plus une honte surtout. Ils peuvent être des modèles, des penseurs qui nous ferons revoir nos certitudes et nos convictions. Pour autant, la route est encore longue avant le droit à l’indifférence.

Projection en présence des réalisateurs et de protagonistes du film

En partenariat avec :

la commune de la forest-landerneau, la communauté d’agglomération du Pays de Landerneau Daoulas, le département du Finistère,

Salle polyvalente Forest de Landerneau (sous la mairie) 29800 La Forest-Landerneau

