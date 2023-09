Bal trad’ avec « Fresquel » salle polyvalente, Foix (09) Bal trad’ avec « Fresquel » salle polyvalente, Foix (09), 21 octobre 2023, . Bal trad’ avec « Fresquel » Samedi 21 octobre, 21h00 salle polyvalente, Foix (09) 8€ Festival Trad’Estiu – Automne 2023 – Bal trad’ avec FRESQUEL salle Isabelle Sandy – Centre culturel – Foix (09) * * * Abonnez-vous à la page Facebook de Trad’Estiu afin de ne rater aucune manifestation : cliquer ici source : événement Bal trad’ avec « Fresquel » publié sur AgendaTrad salle polyvalente, Foix (09) salle polyvalente, 09000 Foix, France [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100069128478568 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44701 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T21:00:00+02:00 – 2023-10-22T01:00:00+02:00

2023-10-21T21:00:00+02:00 – 2023-10-22T01:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle polyvalente, Foix (09) Adresse salle polyvalente, 09000 Foix, France Age max 110 Lieu Ville salle polyvalente, Foix (09) latitude longitude 42.964127;1.605232

salle polyvalente, Foix (09) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//