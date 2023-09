Bourse aux jouets et vetements salle polyvalente Fernand Blanchet 03150 Montoldre Montoldre, 8 octobre 2023, Montoldre.

Montoldre,Allier

bourse aux jouets et vêtements. recette au profit des enfants de l’école de Montoldre.

Buvette et restauration sur place..

2023-10-08 08:30:00 fin : 2023-10-08 17:30:00. .

salle polyvalente Fernand Blanchet 03150 Montoldre

Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



toy and clothing fair. proceeds to benefit children at Montoldre school.

Refreshments and catering on site.

feria de juguetes y ropa. La recaudación se destinará a los niños de la escuela de Montoldre.

Refrescos y catering in situ.

spielzeug- und Kleiderbörse. Erlös zugunsten der Kinder der Schule von Montoldre.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire