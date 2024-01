Dîner créole et soirée dansante Salle polyvalente Ferel, samedi 10 février 2024.

Dîner créole et soirée dansante L »Apel de l’école Saint-Michel de La Roche Bernard vous propose une soirée antillaise. Au menu accras rougail saucisses flan coco puis soirée dansante Réservations Marie 06 67 10… Samedi 10 février, 19h00 Salle polyvalente – Adulte: 18, Enfant: 8

Début : 2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

L »Apel de l’école Saint-Michel de La Roche Bernard vous propose une soirée antillaise.

Au menu accras rougail saucisses flan coco

puis soirée dansante

Réservations :

Marie 06 67 10 10 12

Flavie 06 42 46 41 56

Salle polyvalente 3 La Croix du Guernet 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire

