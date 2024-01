Concert de chants marins Salle Polyvalente Ferel, 20 janvier 2024, Ferel.

Concert de chants marins Samedi 20 janvier, 20h00 Salle Polyvalente Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-21T06:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-21T06:00:00+01:00

La chorale « Voie d’Eau » vous présente un concert de chants marins.

Salle Polyvalente 3 La Croix du Guernet 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 41 03 29 »}, {« type »: « email », « value »: « voixdeau@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-de-chants-marins-ferel.html »}]

CULTURE FAMILLE