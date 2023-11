Téléthon : le défi des 1000 km Salle polyvalente Ferel, 9 décembre 2023, Ferel.

Téléthon : le défi des 1000 km Samedi 9 décembre, 08h00 Salle polyvalente

Les inscriptions se feront 30 mn avant chaque départ groupé. 3 circuits de rmarche :

8h30 : 15 km

9h30 : 10 km

10h30 : 5 km

Buvette, vin chaud et gâteaux à l’arrivée.

Participation libre au profit du Téléthon.

Salle polyvalente 3 La Croix du Guernet 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T08:00:00+01:00 – 2023-12-09T13:00:00+01:00

SPORTRANDONEE SOLIDARITE