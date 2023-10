Marché de créateurs et producteurs Salle polyvalente Ferel Catégories d’Évènement: Ferel

Loire-Atlantique Marché de créateurs et producteurs Salle polyvalente Ferel, 11 novembre 2023, Ferel. Marché de créateurs et producteurs 11 et 12 novembre Salle polyvalente Entrée: 0 Marché de créateurs et producteurs « Les p’tites boutiques » organisé par l’association Loisirs dans l’Art.

Bar et restauration sur place Salle polyvalente 3 La croix Guernet 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 31 68 62 »}, {« type »: « email », « value »: « ldaferel56130@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-createurs-et-producteurs-ferel.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

