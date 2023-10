Théâtre : Artemis l’insoumise Salle polyvalente Ferel, 17 octobre 2023, Ferel.

Pièce de Théâtre : ARTEMIS l’insoumise organisée par La Vilaine compagnie.

Cie Ilot 135.

Spectacle mêlant théâtre d’objets, théâtre chorégraphique et musique.

Artémis est une déesse libre qui impose ses choix de vie. Elle est une figure d’identification féminine forte. Pionnière de l’éco-féminisme, c’est une héroïne des temps modernes qui porte des revendications très actuelles.

Salle polyvalente 3 La Croix du Guernet 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 48 52 73 »}, {« type »: « email », « value »: « vilainecompagnie@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/theatre-artemis-l-insoumise-ferel.html »}]

