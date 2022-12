Un Dimanche en bord de scène Salle polyvalente, 18 décembre 2022, Ferel.

Un Dimanche en bord de scène Dimanche 18 décembre, 11h00 Salle polyvalente

Entrée: 7

Salle polyvalente 3 La Croix du Guernet 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez assister à deux spectacles dans la journée : 2 secondes Compagnie du Monsieur le matin (Tout public) et Monsieur Yoyo et le gâteau magique l’après-midi (à partir de 3ans et spectacle musical interactif).

Bar et petite restauration sur place.



2022-12-18T11:00:00+01:00

2022-12-18T21:00:00+01:00