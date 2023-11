ATELIER BIEN ÊTRE Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde ATELIER BIEN ÊTRE Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc, 4 novembre 2023, Carbon-Blanc. ATELIER BIEN ÊTRE Samedi 4 novembre, 14h00 Salle polyvalente Favols Atelier bien-être par les sections Qi Gong, Yoga et Sophrologie de l’ASCJB > Samedi 4 novembre de 14h à 17h30

RDV à la salle polyvalente Favols

Tarif : 10€ Sur inscription : 05 56 38 17 21 / 06 74 20 96 56 ou ascjb1@gmail.com Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:ascjb1@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:30:00+01:00

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Salle polyvalente Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc Departement Gironde Lieu Ville Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc latitude longitude 44.894174;-0.500582

Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/