FÊTE DU JEU – LUDOTHEQUE Ô FIL DU JEU
Salle polyvalente Favols
Carbon-Blanc

14 et 15 octobre
Salle polyvalente Favols
Carbon-Blanc

joue le jeu > Samedi 14 et dimanche 15 octobre, pôle culturel Favols.

AU PROGRAMME :

Samedi 14 octobre

10h-19h : Jeux pou tous : jeux de société, jeux surdimensionnés, jeux symboliques, espace petite enfance, espace motricité 0-3 ans, jeux de transvasement.

14h-17h : Foot de table Subbuteo

16h-17h : Tournoi de Lucky Number

15h-17h : Escape Game : « L’artéfact » / inscription sur place (à partir de 8 ans)

19h : Pot de l’amitié

20h – 00h : Soirée jeux de société Dimanche 15 octobre

10h – 19h : Jeux pou tous : jeux de société, jeux surdimensionnés, jeux symboliques, espace petite enfance, espace motricité 0-3 ans, jeux de transvasement.

14h-18h : Peinture sur figurines et jeux historiques avec la Saga du Lancier

15h : Concours de Kapla

15h-17h : Escape Game : « L’artéfact » / inscription sur place (à partir de 8 ans) Pour tout reinseignement, contactez la Ludothèque Ô fil du jeu :

Pour tout reinseignement, contactez la Ludothèque Ô fil du jeu :
05 35 38 25 63 / ludotheque.ofildujeu@gmail.com

Salle polyvalente Favols
Carbon-Blanc
Carbon-Blanc 33560
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00

