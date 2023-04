Don de sang Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Don de sang Salle polyvalente Favols, 17 avril 2023, Carbon-Blanc. Don de sang Lundi 17 avril, 15h00 Salle polyvalente Favols La prochaine collecte de sang a lieu le lundi 17 avril de 15h à 19h, à la salle polyvalente Favols, Av. Vigneau Anglade. Pour donner votre sang, prenez rendez-vous en cliquant-ici Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/70063/sang/13-02-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T15:00:00+02:00 – 2023-04-17T19:00:00+02:00

