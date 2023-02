Atelier Artistes en Herbe : Décors préhistoriques Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Atelier Artistes en Herbe : Décors préhistoriques Salle polyvalente Favols, 7 février 2023, Carbon-Blanc. Atelier Artistes en Herbe : Décors préhistoriques 7 et 9 février Salle polyvalente Favols Atelier Artistes en Herbe : Décors préhistoriques Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:culture@carbon-blanc.fr »}] Un atelier pour peindre comme les hommes préhistoriques et retrouver les gestes et les méthodes de nos ancêtres. Êtes-vous prêts à tenter l’expérience et remonter dans le temps ?

> Mardi 07 février 2023

> Jeudi 09 février 2023 A partir de 8 ans

Lieu : Salle Polyvalente

De 9h30 à 12h00 Attention, prévoir des vêtements spécifiques : atelier salissant ! Atelier se déroulant sur 2 jours, il faut s’inscrire aux 2 séances.

Réservation : 05 57 77 68 86 ou culture@carbon-blanc.fr Animé par Isciane Labatut, de l’association Passionnés d’Art.

