Atelier collaboratif : fresque du climat Salle polyvalente Favols, 15 octobre 2022, Carbon-Blanc. Atelier collaboratif : fresque du climat Samedi 15 octobre, 09h30 Salle polyvalente Favols Atelier collaboratif : fresque du climat Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:ascjb1@gmail.com »}] L’A.S.C.J.B vous propose un atelier sur le climat, le samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30 à la salle polyvalente Favols. Vague de chaleurs, crise énergétique…

Vous voulez mieux comprendre votre époque et agir sur votre quotidien ? L’atelier est gratuit sur inscription : 05 56 38 17 21 / ascjb1@gmail.com

