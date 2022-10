Aménagement du quadrant nord-est de la rocade bordelaise Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Aménagement du quadrant nord-est de la rocade bordelaise Salle polyvalente Favols, 13 octobre 2022, Carbon-Blanc. Aménagement du quadrant nord-est de la rocade bordelaise Jeudi 13 octobre, 18h00 Salle polyvalente Favols Aménagement du quadrant nord-est de la rocade bordelaise Salle polyvalente Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bit.ly/3CmQnnt »}, {« link »: « https://www.carbon-blanc.fr/travaux/amenagement-du-quadrant-nord-est-de-la-rocade-bordelaise.html »}] L’État porte un projet d’aménagement du quadrant nord-est de la rocade bordelaise sur les communes d’Artigues-près-Bordeaux, Carbon-Blanc, Cenon et Lormont.

Objectif : fluidifier le trafic dans un des secteurs les plus congestionnés de la rocade. Les aménagements proposés font l’objet d’une concertation publique du 10 octobre au 21 novembre 2022. > Vous pouvez participer à la réunion publique organisée le 13 octobre à 18h à la Salle polyvalente Favols de Carbon-Blanc. Vous pouvez également vous exprimer dans le registre disponible à l’accueil de la mairie ou sur le registre numérique Pour plus d’informations, cliquez-ici.

