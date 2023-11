Marché de Noël Salle polyvalente Eybouleuf, 10 décembre 2023, Eybouleuf.

Eybouleuf,Haute-Vienne

Marché de Noël avec des artisans et créateurs, activité créative pour les enfants..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Salle polyvalente

Eybouleuf 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with craftsmen and creators, creative activities for children.

Mercado navideño con artesanos y diseñadores, actividades creativas para niños.

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern und Kreativen, kreative Aktivität für Kinder.

Mise à jour le 2023-11-22 par SPL Terres de Limousin