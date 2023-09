Dîner dansant Salle polyvalente Étroussat Catégories d’Évènement: Allier

Étroussat Dîner dansant Salle polyvalente Étroussat, 30 septembre 2023, Étroussat. Étroussat,Allier Dîner dansant africain, apéritif offert, poulet Yassa, riz, fromage dessert, café.

Sur réservation avant le 25 septembre..

Salle polyvalente

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



African dinner dance, aperitif offered, Yassa chicken, rice, cheese, dessert, coffee.

Reservations required by September 25. Cena con baile africano, aperitivo en oferta, pollo Yassa, arroz, queso, postre y café.

Reserva obligatoria antes del 25 de septiembre. Afrikanisches Tanzdinner, kostenloser Aperitif, Huhn Yassa, Reis, Käse Dessert, Kaffee.

