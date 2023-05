Soirée Créole Salle Polyvalente, 10 juin 2023, Étroussat.

Étroussat,Allier

L’association Les Années Folles propose une soirée créole à la salle polyvalente d’Etroussat. Sur réservation..

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Salle Polyvalente

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The association Les Années Folles proposes a Creole evening at the multipurpose hall of Etroussat. On reservation.

La asociación Les Années Folles propone una velada criolla en la sala polivalente de Etroussat. Con reserva previa.

Der Verein Les Années Folles bietet einen kreolischen Abend in der Mehrzweckhalle von Etroussat an. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule