Salon « L’Etoile du bien-être » – 12e édition Salle polyvalente Étoile-sur-Rhône Catégories d’Évènement: Drôme

Étoile-sur-Rhône

Salon « L’Etoile du bien-être » – 12e édition Salle polyvalente, 13 mai 2023, Étoile-sur-Rhône . Étoile-sur-Rhône ,Drome , Salon « L’Etoile du bien-être » – 12e édition Place de la République Salle polyvalente Étoile-sur-Rhône Drome Salle polyvalente Place de la République

2023-05-13 – 2023-05-14

Salle polyvalente Place de la République

Étoile-sur-Rhône

Drome . Après une belle édition 2022, le salon prend ses marque à la salle polyvalente place de République à Etoile-sur-Rhône. Cet espace accueillera comme à son habitude les exposants, les espaces d’expression avec ateliers et conférences. infovalence@valenceromanstourisme.com +33 4 75 44 90 40 https://www.letoiledubienetre.fr/ Salle polyvalente Place de la République Étoile-sur-Rhône

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Étoile-sur-Rhône Autres Lieu Étoile-sur-Rhône Adresse Étoile-sur-Rhône Drome Salle polyvalente Place de la République Ville Étoile-sur-Rhône Departement Drome Tarif Lieu Ville Salle polyvalente Place de la République Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etoile-sur-rhone /

Salon « L’Etoile du bien-être » – 12e édition Salle polyvalente 2023-05-13 was last modified: by Salon « L’Etoile du bien-être » – 12e édition Salle polyvalente Étoile-sur-Rhône 13 mai 2023 Drôme Place de la République Salle polyvalente Étoile-sur-Rhône Drome Salle polyvalente Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône Drome