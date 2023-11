Marché de Noël Artisanal – 25ème édition Salle polyvalente et salle des fêtes Saillans, 25 novembre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Cette année le traditionnel marché artisanal de Noël fête ses 25 ans ! De nombreux exposants vous attendent salle des fêtes et salle polyvalente, le père Noël sera présent dimanche dans le village. Concours de dessins de Noël pour les enfants et tombola !.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Salle polyvalente et salle des fêtes

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This year, the traditional Christmas craft market celebrates its 25th anniversary! Numerous exhibitors await you in the Salle des Fêtes and Salle Polyvalente, and Santa Claus will be present in the village on Sunday. Children’s Christmas drawing competition and tombola!

Este año, el tradicional mercado navideño de artesanía celebra su 25 aniversario Numerosos expositores te esperan en la sala del pueblo y en la sala polivalente, y Papá Noel estará en el pueblo el domingo. Concurso infantil de dibujos navideños y tómbola

Dieses Jahr feiert der traditionelle Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerker sein 25-jähriges Bestehen! Zahlreiche Aussteller erwarten Sie im Festsaal und in der Mehrzweckhalle, der Weihnachtsmann wird am Sonntag im Dorf anwesend sein. Weihnachtsmalwettbewerb für Kinder und Tombola!

