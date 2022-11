Marché de Noël Salle Polyvalente et Plein Air Vimory Catégorie d’évènement: Vimory

Marché de Noël Salle Polyvalente et Plein Air, 10 décembre 2022, Vimory. Marché de Noël Samedi 10 décembre, 08h00 Salle Polyvalente et Plein Air Découvrez le marché de Noël de Vimory ! Salle Polyvalente et Plein Air Vimory Vimory Au programme : Présence du VRAI Père Noël, chorale des enfants, tombola, orgue de barbarie, activités et animations pour les enfants, restauration sur place, boissons chaudes, châtaignes grillées, nombreux exposants (artisans créateurs, produits gourmands, spécialités de noël…)

2022-12-10T08:00:00+01:00

2022-12-10T16:00:00+01:00

