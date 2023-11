Forum de l’emploi – Mardi 14 novembre Salle polyvalente et dojo Balma Catégories d’Évènement: Balma

Haute-Garonne Forum de l’emploi – Mardi 14 novembre Salle polyvalente et dojo Balma, 14 novembre 2023, Balma. Forum de l’emploi – Mardi 14 novembre Mardi 14 novembre, 09h00 Salle polyvalente et dojo Renseignements Ouvert à toutes les personnes en recherche d’emploi et/ou de formation. Nouveau ! Vous souhaitez préparer au mieux ces entretiens ? Cette année la Ville de Balma vous propose un atelier de préparation aux entretiens de recrutement qui aura lieu le jour même, SUR INSCRIPTION à l’adresse mail : pdeec@mairie-balma.fr Pour vous rendre à la salle polyvalente de Balma en transports en commun : Bus 51, 72, 83 et 84 – Arrêt « Aérostiers ». Plus d’informations auprès du Pôle Insertion par l’Emploi, le Logement et l’Économie de la Ville Salle polyvalente et dojo Avenue des Arènes, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 24 92 65 »}, {« type »: « email », « value »: « pdeec@mairie-balma.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

