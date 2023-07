Don du sang – Vendredi 11 août Salle polyvalente et dojo Balma, 11 août 2023, Balma.

Don du sang – Vendredi 11 août Vendredi 11 août, 09h30 Salle polyvalente et dojo Renseignements

Si vous avez entre 18 et 70 ans, si vous pesez plus de 50 kg et que vous êtes en bonne santé, alors venez donner votre sang. Vous pouvez prendre rendez-vous préalablement sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Il est toutefois toujours possible de se présenter pour un don sans avoir pris RDV.

Salle polyvalente et dojo Avenue des Arènes, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0 800 972 100 »}, {« type »: « email », « value »: « jean-marie.veys@hotmail.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

don collecte