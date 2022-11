Forum de l’emploi – Mardi 22 novembre Salle polyvalente et dojo Balma Catégories d’évènement: Balma

Forum de l’emploi – Mardi 22 novembre Salle polyvalente et dojo, 22 novembre 2022, Balma. Forum de l’emploi – Mardi 22 novembre Mardi 22 novembre, 09h00 Salle polyvalente et dojo

Une soixantaine de stands : entreprises dans le secteur du commerce, de l’industrie, de la santé, de l’administration, du téléconseil et également des agences d’intérim et des organismes de formation Salle polyvalente et dojo Avenue des Arènes, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Accès à la Salle Polyvalente de Balma avec les transports en commun : métro Balma Gramont, bus 51, 72, 83 et 84 – Arrêt Aérostiers.

