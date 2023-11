Chabrill’hanté Salle polyvalente et dans les rues du village Chabrillan, 1 novembre 2023, Chabrillan.

Chabrillan,Drôme

Organisé par l’Amicale Laïque avec buvette et petite restauration sur place..

2023-11-01 17:00:00 fin : 2023-11-01 20:00:00. .

Salle polyvalente et dans les rues du village

Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Amicale Laïque with refreshments and snacks on site.

Organizado por la Amicale Laïque con refrescos y tentempiés in situ.

Organisiert von der Amicale Laïque mit Getränken und kleinen Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme du Val de Drôme