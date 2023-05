Salon du livre à Longvillers Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois Longvillers Catégories d’Évènement: Calvados

Longvillers Salon du livre à Longvillers Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois, 3 juin 2023, Longvillers. Longvillers,Calvados Venez découvrir les auteurs du Pré-Bocage et leurs ouvrages : roman, poésie, documentaire, livre jeunesse…

Seront présents :

Marc Hébert

Michèle Augis

Mathieu Leparquois

Patrick Agostini

Chloé Leray

Yves Vallée

Charlotte Onesime

Ben Brosso

Isabelle Rimasson

Brigitte Vivien

Stella Ruffin

Elle Kaelleron.

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois

Longvillers 14310 Calvados Normandie



Come and discover Pré-Bocage authors and their works: novels, poetry, documentaries, children’s books…

We’ll be there:

Marc Hébert

Michèle Augis

Mathieu Leparquois

Patrick Agostini

Chloé Leray

Yves Vallée

Charlotte Onesime

Ben Brosso

Isabelle Rimasson

Brigitte Vivien

Stella Ruffin

Elle Kaelleron Venga a descubrir a los autores del Pré-Bocage y sus obras: novelas, poesía, documentales, libros infantiles, etc.

Allí estaremos:

Marc Hébert

Michèle Augis

Mathieu Leparquois

Patrick Agostini

Chloé Leray

Yves Vallée

Charlotte Onesime

Ben Brosso

Isabelle Rimasson

Brigitte Vivien

Stella Ruffin

Elle Kaelleron Entdecken Sie die Autoren des Pré-Bocage und ihre Werke: Roman, Poesie, Dokumentation, Jugendbuch…

Anwesend sein werden :

Marc Hébert

Michèle Augis

Mathieu Leparquois

Patrick Agostini

Chloé Leray

Yves Vallée

Charlotte Onesime

Ben Brosso

Isabelle Rimasson

Brigitte Vivien

Stella Ruffin

Elle Kaelleron Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Longvillers Autres Lieu Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois Adresse Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois Ville Longvillers Departement Calvados Lieu Ville Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois Longvillers

Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois Longvillers Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longvillers/

Salon du livre à Longvillers Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois 2023-06-03 was last modified: by Salon du livre à Longvillers Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois Salle polyvalente et bibliothèque AM Langlois Longvillers 3 juin 2023