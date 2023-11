THÉ DANSANT SALLE POLYVALENTE Estancarbon, 3 décembre 2023, Estancarbon.

Estancarbon,Haute-Garonne

Que vous soyez danseurs ou pas, venez passer un moment convivial à la salle polyvalente.

Nous vous attendons nombreux !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 10 EUR.

SALLE POLYVALENTE

Estancarbon 31800 Haute-Garonne Occitanie



Whether you’re a dancer or not, come and enjoy a convivial moment in the multi-purpose hall.

We look forward to seeing you there!

Tanto si eres bailarín como si no, ven a pasar un buen rato en la sala polivalente.

¡Te esperamos!

Ob Sie nun tanzen oder nicht, kommen Sie und verbringen Sie einen geselligen Moment in der Mehrzweckhalle.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE