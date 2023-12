Marché de Noël Salle polyvalente Espagnac, 4 décembre 2023, Espagnac.

Espagnac,Corrèze

Venez nous retrouver pour manger une crêpe ou pour discuter autour de notre stand de fleurs, ballons et sucrerie..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Salle polyvalente

Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Join us for a crêpe or a chat at our flower, balloon and candy stand.

Acompáñenos a tomar un crêpe o a charlar en nuestro puesto de flores, globos y dulces.

Treffen Sie uns, um einen Crêpe zu essen oder um an unserem Stand mit Blumen, Luftballons und Süßigkeiten zu plaudern.

