Portes Ouvertes Mercredi Sport Réau Salle Polyvalente Espace Longare Réauville, 6 décembre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

L’association Gaïa’sso proposera dès janvier, tous les mercredis après-midi, un temps de découverte sportive pour les enfants de 3 à 11 ans. Vous êtes conviés à une journée porte ouverte pour découvrir les activités proposées..

2023-12-06 15:00:00 fin : 2023-12-06 17:00:00. .

Salle Polyvalente Espace Longare Salle Polyvalente

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Starting in January, the Gaïa?sso association will be offering a sports discovery program every Wednesday afternoon for children aged 3 to 11. You are invited to an open day to discover the activities on offer.

A partir de enero, la asociación Gaïa?sso propone todos los miércoles por la tarde un programa de descubrimiento del deporte para niños de 3 a 11 años. Le invitamos a una jornada de puertas abiertas para conocer las actividades propuestas.

Der Verein Gaïa?sso wird ab Januar jeden Mittwochnachmittag eine sportliche Entdeckungszeit für Kinder von 3 bis 11 Jahren anbieten. Sie sind zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, um die angebotenen Aktivitäten kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes