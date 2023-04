La printanière, soirée festive Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène Catégories d’Évènement: Haute-Loire

2023-04-15 17:00:00

Haute-Loire . EUR 0 Spectacle de cirque, concert LA BAND’ A BANDA, stands Emmaüs / troc de fringues / planning familial / déguisements, concert PLASTIC BOUM BOUM, concert FAT-T, DJ Fumier. Buvette et petite restauration sur place. Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

