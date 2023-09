Théâtre « Elémentaire » Salle polyvalente Ermenouville, 26 mars 2024, Ermenouville.

Ermenouville,Seine-Maritime

L’éducation est une arme de paix. Sébastien Bravard en est convaincu lorsqu’en 2016, bouleversé par les attentats perpétrés en France, il choisit de reprendre le chemin de l’école pour devenir enseignant. Propulsé en classe de CM1, le voilà prêt pour le grand saut… Désormais professeur le jour et comédien le soir, il nous confie avec humour ses déboires et victoires d’instituteur candide. Du cours de sport chaotique aux plateaux de théâtre, il navigue entre ces deux mondes que tout semble opposer pour embrasser avec curiosité cette nouvelle vie à 28. Dans une mise en scène sobre de Clément Poirée, Sébastien Bravard se révèle délicat, juste et profondément humain. Avec beaucoup d’humilité, il nous rappelle le combat joyeux et jalonné de défis que mènent au quotidien les enseignants pour faire de nos enfants les citoyens de demain.

DURÉE 1H10

TARIFS DE 6 € À 11 €

Public : 10 ans +

A 20H à la salle polyvalente d’Ermenouville.

2024-03-26 20:00:00 fin : 2024-03-26 . .

Salle polyvalente

Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie



Education is a weapon of peace. Sébastien Bravard was convinced of this when, in 2016, shocked by the attacks in France, he decided to go back to school to become a teacher. Thrust into the CM1 class, he was ready to take the plunge? Now a teacher by day and a comedian by night, he humorously shares his trials and triumphs as a candid teacher. From chaotic sports classes to theatrical stages, he navigates between these two seemingly opposing worlds, embracing his new life at 28 with curiosity. Directed by Clément Poirée, Sébastien Bravard is delicate, fair and profoundly human. With a great deal of humility, he reminds us of the joyful and challenging battle that teachers wage on a daily basis to turn our children into the citizens of tomorrow.

RUNNING TIME 1H10

RATES FROM 6 ? À 11 ?

Public: 10 years +

At 8pm at the Ermenouville multi-purpose hall

La educación es un arma de paz. Sébastien Bravard estaba convencido de ello cuando, en 2016, conmocionado por los atentados en Francia, decidió volver a la escuela para convertirse en profesor. Empujado por la clase CM1, estaba listo para dar el paso.. Ahora, profesor de día y cómico de noche, comparte sus pruebas y triunfos como cándido profesor. De las caóticas clases de deporte a los escenarios teatrales, navega entre estos dos mundos a los que todo parece oponerse, abrazando esta nueva vida a los 28 años con curiosidad. En una sobria producción de Clément Poirée, Sébastien Bravard se revela delicado, justo y profundamente humano. Con una gran dosis de humildad, nos recuerda la alegre y desafiante batalla que los profesores libran cada día para convertir a nuestros hijos en los ciudadanos del mañana.

DURACIÓN 1H10

PRECIOS DE 6 ? À 11 ?

Público: 10+ años

A las 20h en la sala polivalente de Ermenouville

Bildung ist eine Waffe für den Frieden. Davon ist Sébastien Bravard überzeugt, als er 2016, erschüttert von den Anschlägen in Frankreich, beschließt, wieder in die Schule zu gehen, um Lehrer zu werden. Er wurde in die vierte Klasse versetzt und war bereit für den großen Sprung Nun, da er tagsüber Lehrer und abends Schauspieler ist, erzählt er uns auf humorvolle Art und Weise von seinen Problemen und Siegen als gütiger Lehrer. Vom chaotischen Sportunterricht bis zu den Theaterbühnen navigiert er zwischen diesen beiden Welten, die alles gegeneinander auszuspielen scheinen, um mit Neugierde sein neues Leben in 28 zu umarmen. In einer nüchternen Inszenierung von Clément Poirée erweist sich Sébastien Bravard als feinfühlig, gerecht und zutiefst menschlich. Mit großer Bescheidenheit erinnert er uns an den fröhlichen und herausfordernden Kampf, den Lehrer tagtäglich führen, um aus unseren Kindern die Bürger von morgen zu machen.

DAUER 1 STD. 10 MIN

PREISE VON 6 ? À 11 ?

Öffentlich: 10 Jahre +

Um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle von Ermenouville

