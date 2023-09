Bal Folk Salle Polyvalente, Épinay-sur-Duclair (76) Bal Folk Salle Polyvalente, Épinay-sur-Duclair (76), 28 octobre 2023, . Bal Folk Samedi 28 octobre, 15h30 Salle Polyvalente, Épinay-sur-Duclair (76) 10 Vendredi 27 octobre : stage enfants à partir de 5 ans. animation Annie Adam et Anne Moal Samedi 28 ocotbre : 15 h 30 – 17 h 30 stage – 5 € – tarentelle, mixer, danse d’israel, bal limousine, contredanses irlandaises …. animation Annie Adam 18 h 30 – 20 h 00 Bal – 10 € – animé par le groupe Ultreia – 1ere partie avec des enfants qui auront fait le stage le vendredi 27 Repas partagé – buvette 21 h 30 – 23 h 00 Bal animé par le groupe Lato Lontana Réservation conseillée par mail : adam.groult@yahoo.fr ou 06.83.10.88.62 Paiement sur place le 28 ! source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad Salle Polyvalente, Épinay-sur-Duclair (76) 270, Route de Betteville

Salle Polyvalente, 76480 Épinay-sur-Duclair, France
adam.groult@yahoo.fr

2023-10-28T15:30:00+02:00 – 2023-10-28T23:30:00+02:00
Salle Polyvalente, Épinay-sur-Duclair (76)
270, Route de Betteville
Salle Polyvalente, 76480 Épinay-sur-Duclair, France

