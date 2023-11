FÉERIE DE NOËL Salle polyvalente Entre-deux-Eaux, 9 décembre 2023, Entre-deux-Eaux.

Entre-deux-Eaux,Vosges

L’association des Drôles de fées organise sa deuxième féerie de Noël, de nombreuses surprises aussi magiques les unes que les autres vous attendent encore cette année.

Un marché de Noël d’artisans locaux qui vous proposeront leurs créations et leur savoir faire vous sera ouvert à partir de 14h à la salle des fêtes, coup de cœur garanti.

Les fées comptent sur votre présence et vous attendront autour de bonnes boissons hivernales et repas chauds : bière de Noël, vin chaud, chocolat, soupe, tartiflette, choucroute, hot dog, gaufres … Et on ne vous en dit pas plus Gardons un peu de surprise.

Surtout n’oubliez pas de revêtir votre pull de Noël le plus moche, de beaux cadeaux pour les gagnants.. Tout public

Dimanche 2023-12-09 00:00:00 fin : 2023-12-09 01:00:00. 0 EUR.

Salle polyvalente rue de l’Eglise

Entre-deux-Eaux 88650 Vosges Grand Est



The Drôles de fées association is organizing its second Christmas Fair, with many magical surprises in store for you again this year.

A Christmas market of local artisans offering their creations and know-how will be open to you from 2pm in the Salle des Fêtes.

The fairies are counting on your presence and will be waiting for you with winter drinks and hot meals: Christmas beer, mulled wine, chocolate, soup, tartiflette, sauerkraut, hot dogs, waffles… And that’s all there is to it, let’s keep it a little bit of a surprise.

And don’t forget to put on your ugliest Christmas sweater – great gifts for the winners.

La asociación Drôles de fées organiza su segunda Feria de Navidad, en la que también este año te esperan muchas sorpresas mágicas.

A partir de las 14:00 horas, en la sala de fiestas del pueblo, le espera un mercado navideño en el que los artesanos locales le ofrecerán sus creaciones y su saber hacer.

Las hadas cuentan con tu presencia y te estarán esperando con bebidas de invierno y comidas calientes: cerveza navideña, vino caliente, chocolate, sopa, tartiflette, chucrut, perritos calientes, gofres… Y eso es todo lo que te contamos: que sea un poco sorpresa.

Y no te olvides de ponerte tu jersey navideño más feo: los ganadores se llevarán fantásticos premios.

Der Verein der « Drôles de fées » organisiert seinen zweiten Weihnachtszauber. Auch in diesem Jahr erwarten Sie wieder zahlreiche Überraschungen, von denen eine so magisch wie die andere ist.

Ein Weihnachtsmarkt mit lokalen Kunsthandwerkern, die Ihnen ihre Kreationen und ihr Know-how anbieten, wird ab 14 Uhr im Festsaal eröffnet, Herzklopfen garantiert.

Die Feen zählen auf Ihre Anwesenheit und erwarten Sie bei winterlichen Getränken und warmen Mahlzeiten: Weihnachtsbier, Glühwein, Schokolade, Suppe, Tartiflette, Sauerkraut, Hot Dogs, Waffeln … Mehr wollen wir Ihnen nicht verraten, damit die Überraschung nicht zu groß wird.

Vergessen Sie vor allem nicht, Ihren hässlichsten Weihnachtspullover anzuziehen, schöne Geschenke für die Gewinner.

