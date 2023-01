stage de musique d ensemble Salle polyvalente Ecole Pasteur, La Tour-du-Pin (38)

avec Noé Bazoges et Léon Ollivier du groupe BARGAINATT Salle polyvalente Ecole Pasteur, La Tour-du-Pin (38) 8, Rue Pasteur Salle polyvalente Ecole Pasteur, 38110 La Tour-du-Pin, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40611 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Contenu du stage: Pendant ce stage de musique d’ensemble, nous vous proposerons d’arranger ensemble 3 morceaux du répertoire de Bargainatt. Les morceaux seront envoyés dès votre inscription (partition + enregistrements) par mail pour que vous puissiez les apprendre chez vous. Nous vous demandons d’arriver impérativement en connaissant déjà les mélodies et éventuellement les grilles d’accords pour les instruments concernés. Ainsi, nous pourrons vous proposer un travail sur l’arrangement des morceaux et sur l’interprétation. Ces morceaux seront joués le soir lors du bal en compagnie du groupe entier. Pour le confort de tous, une pratique instrumentale d’un minimum de deux ans est demandée. Tonalité sol/do. Ce stage n’est pas pensé pour les percussions. Inscriptions : – sur le web : https://www.helloasso.com/associations/le-folk-des-terres-froides – par courrier ; compléter la plaquette (disponible sur le site ) et envoyer à : Philippe Borne 44 chemin de la Colombe 38890 Saint-Chef Adhérents FTF : Stage seul : 20 € – Stage + bal : 32 € Non Adhérents FTF : Stage seul : 25 € – Stage + bal : 37 € BAL FOLK à 21h avec le duo ELSENER/ MONNET et BARGAINATT à La Tour du Pin salle Équinoxe source : événement stage de musique d ensemble publié sur AgendaTrad

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00

