Exposition peinture Salle polyvalente Échassières Catégories d’Évènement: Allier

Échassières Exposition peinture Salle polyvalente Échassières, 9 décembre 2023, Échassières. Échassières,Allier Exposition peinture réalisée par les artistes de notre village..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-11 19:00:00. .

Salle polyvalente

Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Painting exhibition by local artists. Exposición de pintura de artistas de nuestro pueblo. Ausstellung von Gemälden, die von Künstlern aus unserem Dorf angefertigt wurden. Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Échassières Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente Ville Échassières Departement Allier Lieu Ville Salle polyvalente Échassières latitude longitude 46.184296;2.935724

Salle polyvalente Échassières Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/echassieres/