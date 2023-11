Théâtre Salle polyvalente Échassières Catégories d’Évènement: Allier

Échassières Théâtre Salle polyvalente Échassières, 12 novembre 2023, Échassières. Échassières,Allier La troupe de théâtre des ECHA’TOKS vous propose la pièce « Alors Arlette heureuse ».

2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The ECHA'TOKS theater troupe presents the play « Alors Arlette heureuse » La compañía de teatro ECHA'TOKS presenta la obra « Alors Arlette heureuse » Die Theatergruppe der ECHA'TOKS bietet Ihnen das Stück « Alors Arlette heureuse » an

