avec Barilla Sisters, Duo Artense, Duo Planeze et Radio Tutti Salle polyvalente du Vourzet, Lantriac (43) 820, Coudenne Salle polyvalente du Vourzet, 43260 Lantriac, France [{« link »: « mailto:pavanesetcapriols@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39741 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Programmation 14h-17h : Stage de danses italiennes

20h30 : Bal traditionnel avec : Radio Tutti & Barilla Sisters, Duo Artense & Jérôme Liogier et Planèze Tarifs Stage : 20€

Bal : 15 €

Stage + Bal : 30 € Renseignements et réservations auprès de de l’association Pavanes et Capriols : 06 87 03 41 47

pavanesetcapriols@gmail.com source : événement Grand Bal Italo-Auvergnat publié sur AgendaTrad

