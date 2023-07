Quartette de jazz The Carolanne Bunch Salle polyvalente du Poizat Le Poizat-Lalleyriat, 26 juillet 2023, Le Poizat-Lalleyriat.

Le Poizat-Lalleyriat,Ain

Festival La Retornelle

Vivacité du jazz, douceur sophistiquée des ballades, nostalgie de la bossa, élan du swing : en puisant aux racines américaines, anglaises, brésiliennes, françaises, le quartette vous convie chaleureusement à vibrer à son rythme..

2023-07-26 20:30:00 fin : 2023-07-26 22:00:00. .

Salle polyvalente du Poizat

Le Poizat-Lalleyriat 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The liveliness of jazz, the sophisticated sweetness of ballads, the nostalgia of bossa, the momentum of swing: drawing on American, English, Brazilian and French roots, the quartet warmly invites you to vibrate to its rhythm.

La vivacidad del jazz, la sofisticada dulzura de las baladas, la nostalgia de la bossa, el ímpetu del swing: inspirándose en las raíces americanas, inglesas, brasileñas y francesas, el cuarteto le invita calurosamente a vibrar a su ritmo.

Das Quartett schöpft aus den amerikanischen, englischen, brasilianischen und französischen Wurzeln und lädt Sie herzlich ein, in seinem Rhythmus zu schwingen.

