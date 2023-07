Duo Djellaben – musique celtique, musique du monde, compositions Salle polyvalente du Poizat Le Poizat-Lalleyriat, 22 juillet 2023, Le Poizat-Lalleyriat.

Le Poizat-Lalleyriat,Ain

Festival la Retornelle

Balafon, derboeka, violon et chant vous emmèneront au gré des musiques traditionnelles malienne et irlandaise, des compositions instrumentales, et des chansons à textes originales..

2023-07-22 20:30:00 fin : 2023-07-22 22:00:00. .

Salle polyvalente du Poizat

Le Poizat-Lalleyriat 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Balafon, derboeka, fiddle and vocals take you on a journey through traditional Malian and Irish music, instrumental compositions and original songs.

Balafón, derboeka, violín y voz le llevarán en un viaje a través de la música tradicional maliense e irlandesa, composiciones instrumentales y canciones originales con letra.

Balafon, Derboeka, Geige und Gesang führen Sie durch traditionelle malische und irische Musik, Instrumentalkompositionen und Lieder mit Originaltexten.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme du Haut-Bugey