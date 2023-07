Balance ton folk Salle polyvalente du Poizat Le Poizat-Lalleyriat, 15 juillet 2023, Le Poizat-Lalleyriat.

Le Poizat-Lalleyriat,Ain

Festival La Retornelle

Au travers d’un répertoire folk éclectique, inspiré des goûts, des voyages et des rêves de chacun, le groupe Balance ton folk nous réjouit les oreilles, et fait danser aux petits comme aux grands une grande variété de danses..

2023-07-15 20:30:00 fin : 2023-07-15 22:30:00. .

Salle polyvalente du Poizat

Le Poizat-Lalleyriat 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



With an eclectic folk repertoire inspired by everyone?s tastes, travels and dreams, the group Balance ton folk delights our ears, and gets young and old alike dancing a wide variety of dances.

Con un repertorio folclórico ecléctico inspirado en los gustos, viajes y sueños de cada uno, el grupo Balance ton folk deleita nuestros oídos y pone a bailar a grandes y pequeños con una gran variedad de danzas.

Mit einem eklektischen Folk-Repertoire, das von den Vorlieben, Reisen und Träumen eines jeden inspiriert ist, erfreut die Gruppe Balance ton folk unsere Ohren und lässt Groß und Klein eine große Vielfalt an Tänzen tanzen.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme du Haut-Bugey