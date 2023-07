Atelier : la nature comme un vitrail Salle polyvalente du lac de Viam Treignac, 22 juillet 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

La médiathèque intercommunale organise en partenariat avec la mairie de Viam un atelier : la nature comme vitrail, animé par Liliane Guedon-Rouillon, artiste plasticienne.

En écho aux vitraux de l’église de Viam, Liliane vous invite à créer un animal-vitrail, quand la nature rencontre l’architecture.

Atelier gratuit en accès libre et continu, pour petits et grands.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 17:00:00. .

Salle polyvalente du lac de Viam

Treignac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In partnership with Viam town council, the intercommunal multimedia library is organizing a workshop on nature as stained glass, led by visual artist Liliane Guedon-Rouillon.

Echoing the stained glass windows in Viam church, Liliane invites you to create a stained glass animal, where nature meets architecture.

Free, open-access workshop for young and old alike

En colaboración con el ayuntamiento de Viam, la biblioteca multimedia intermunicipal organiza un taller sobre la naturaleza como vidriera, dirigido por la artista visual Liliane Guedon-Rouillon.

Haciéndose eco de las vidrieras de la iglesia de Viam, Liliane le invita a crear un animal de vidriera, donde la naturaleza se encuentra con la arquitectura.

Talleres gratuitos y permanentes para todas las edades

Die interkommunale Mediathek organisiert in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Viam einen Workshop: Die Natur als Kirchenfenster, der von der bildenden Künstlerin Liliane Guedon-Rouillon geleitet wird.

Als Echo auf die Kirchenfenster der Kirche von Viam lädt Liliane Sie ein, ein Tier-Glasfenster zu gestalten, wenn die Natur auf die Architektur trifft.

Kostenloses Atelier mit freiem und kontinuierlichem Zugang, für Groß und Klein

