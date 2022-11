Commission de quartier Casselardit – Fontaine-Bayonne – Cartoucherie Salle polyvalente du Jardin du Barry Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Commission de quartier Casselardit – Fontaine-Bayonne – Cartoucherie Salle polyvalente du Jardin du Barry, 30 novembre 2022, Toulouse. Commission de quartier Casselardit – Fontaine-Bayonne – Cartoucherie Mercredi 30 novembre, 18h00 Salle polyvalente du Jardin du Barry Venez vous informer sur les projets et actualités du quartier handicap moteur mi Salle polyvalente du Jardin du Barry 9 Rue Gaston Ramon 31300 Toulouse Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Les sujets abordés : Tranquillité publique et sécurité (point sur les mesures menées et à venir), Quels projets pour le quartier (participation citoyenne et autres actualités)…

