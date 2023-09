Journée intergénérationnelle Salle polyvalente du Gymnase de Brichebay Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Journée intergénérationnelle Salle polyvalente du Gymnase de Brichebay Senlis, 4 octobre 2023, Senlis. Journée intergénérationnelle Mercredi 4 octobre, 10h00, 13h00, 15h00 Salle polyvalente du Gymnase de Brichebay Inscription obligatoire. Evénement gratuit. Dans le cadre de la semaine bleue ayant pour thème : « Veillir ensemble une chance à cultiver », le service seniors et le service enfance de la Ville de Senlis organisent, 3 sessions interactives de 2h au gymnase de Brichebay. Les enfants du centre de loisirs feront équipe avec les seniors lors de jeux ludiques avec l’aide d’un grand écran: activités physique, cognitive, adaptée aux capacités de chacun et bonne humeur seront au programme.

Un moment de partage sucrée avec boisson est prévu lors de chaque session. Salle polyvalente du Gymnase de Brichebay Avenue des chevreuils Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.44.32.00.72 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T10:00:00+02:00 – 2023-10-04T12:00:00+02:00

2023-10-04T15:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

