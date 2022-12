Présentation concours d’architecture, Bayonne Salle polyvalente du collège Marracq de Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Présentation concours d'architecture, Bayonne
Salle polyvalente du collège Marracq de Bayonne, 8 décembre 2022, Bayonne.
Jeudi 8 décembre, 18h00

sur inscription

Le Pavillon vous invite à participer à la présentation de concours de 3 projets de restructuration situés sur la Côte Basque. Salle polyvalente du collège Marracq de Bayonne 1 rue des montagnards Marracq Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Événement en partenariat avec le Conseil départemental des Pyrénées – Atlantiques. Visite en présence de : Isabelle Lahore Vice-présidente en charge de l’éducation, des collèges et de la vie des collégiens, déléguée à l’éducation, aux collèges et à la vie des collégiens. Conseil – Départemental des Pyrénées – Atlantiques

Bernard Gourgand : Directeur du Patrimoine Départemental /Adjoint au DGA Patrimoines et Infrastructures Départementales

Filippo Petrozzi : Chef de service Programmation Etudes et Conduites d’Opérations et Adjoint au Directeur du Patrimoine Départemental

Jean-Marc Michelin : Architecte – programmiste à la Direction du Patrimoine Ainsi que toutes les équipes de maîtrises d’oeuvres participantes : IMAG’IN Architectes, DAUPHINS Architecture, TARDIEU Séverine Architecte, DL & ASSOCIES, SARL A.A.A.OXANDABARATZ, FRANCOIS HEBRARD Architecte, Patrick AROTCHAREN, GGR Architectes et V2S Architectes. Un cocktail clôturera nos échanges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T18:00:00+01:00

2022-12-08T20:00:00+01:00 agence Patrick Arotcharen

