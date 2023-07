Don de sang salle polyvalente du Chomeil Saint-Paulien, 26 juillet 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

En 1 heure vous pouvez sauver 3 vies!

Afin de limiter votre attente et nous permettre de mieux lisser les flux de donneurs, nous vous demandons de privilégier les rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang..

2023-07-26 16:00:00 fin : 2023-07-26 19:00:00. .

salle polyvalente du Chomeil

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In 1 hour you can save 3 lives!

In order to limit your wait and allow us to better smooth the flow of donors, we ask you to give preference to appointments on dondesang.efs.sante.fr or on the Blood Donation app.

¡En 1 hora puedes salvar 3 vidas!

Para limitar su tiempo de espera y permitirnos agilizar el flujo de donantes, le pedimos que dé preferencia a las citas en dondesang.efs.sante.fr o en la app de donación de sangre.

In einer Stunde können Sie drei Leben retten!

Um Ihre Wartezeit zu verkürzen und uns zu ermöglichen, die Spenderströme besser zu glätten, bitten wir Sie, Termine auf dondesang.efs.sante.fr oder der Blutspende-App zu bevorzugen.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay